Roccella, altro innesto: ecco l'Under Cassinis

Nuovo arrivo ufficiale in casa Roccella. Chiuso l'accordo con l'esterno Under Cassinis.

Di seguito la nota del club amaranto:

Altra operazione in entrata in casa Roccella. È ufficiale, infatti, il trasferimento in amaranto per la stagione sportiva 2020-21 del calciatore Andrea Cassinis.

Esterno classe '01, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Trino, ha debuttato tra i Dilettanti tra le fila dell'Arona e dell' Orta Nova. La scorsa stagione, infine, l'esordio in Serie D tra le fila del Grumentum Val D'Agri. L'operazione è stata portata a termine grazie alla mediazione dello studio legale Sosa di Giacomo.