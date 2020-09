Taranto, pareggio contro il Rotonda in vista dell'esordio stagionale

Il Taranto pareggio in casa nel test amichevole contro il Rotonda in vista del campionato di Serie D. Il tecnico rossoblù ha potuto testare lo stato di forma dei suoi calciatori. L'esordio stagionale è fissato per domenica prossima al Donato Curcio di Villa D'Agri, campo neutro, contro il Picerno. Mister Laterza ha schierato un 4-2-3-1.

La formazione scelta dall'allenatore dei Delfini è stata: Sposito, Boccia, Guastamacchia, Caldore, Marino, Matute, Marsili, Guaita, Lagzir, Santarpia, Alfageme. La rete per i rossoblù è stata siglata dal giovane Santarpia, decisamente l'uomo in più del Taranto delle prime uscite pre stagionali. L'attenzione e le energie saranno tutte rivolte a domenica, quanto si comincerà a fare sul serio e conteranno solamente i tre punti.