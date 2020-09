Potenza-Triestina aperta a 1000 spettatori Prelazione agli abbonati

Il Potenza ha reso noto che esclusivamente per la gara di Coppa Italia contro la Triestina lo stadio “Alfredo Viviani” sarà aperto al pubblico per un numero di 1000 posti.

Il tagliando potrà essere acquistato in prevendita, con prelazione per gli abbonati, solo nella giornata di domani 22, dalle ore 11 alle 14 solo presso il botteghino dello Stadio “Alfredo Viviani”, sito in viale Marconi. Dalle ore 15, sempre presso il botteghino dello stadio A. Viviani, la vendita dei tagliandi sarà libera, fino a esaurimento degli stessi.

Ai tifosi è categoricamente proibito portare all’interno dello Stadio Viviani striscioni e/o bandiere.

Al momento dell’ingresso é obbligatorio per ciascun tifoso esibire l’autocertificazione anti-Covid (da ritirare al botteghino al momento dell’acquisto del tagliando), compilata e controfirmata, misurare la temperatura ed esibire, insieme al tagliando, il documento di identità.

SETTORI E PREZZI - Distinti 25€, Tribuna Laterale Dx/Sx 35€ e Tribuna Centrale 45€. Al costo del tagliando va aggiunto il diritto di prevendita.