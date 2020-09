Taranto, Laterza: "Bello giocare partite importanti fin da subito"

Giuseppe Laterza, tecnico del Taranto, ha rilasciato delle dichiarazioni nel dopo partita contro il Rotonda. L'allenatore ha sottolineato che il calo fisico, nella ripresa, è stato abbastanza vistoso, specificando che la gestione della palla è l'unico modo per soffrire di meno nell'arco dei novanta minuti.

Ai microfoni di Studio 100 il tecnico dei Delfini ha specificato: "Nel complesso abbiamo disputato un'ottima gara e soprattutto un fondamentale allenamento. Credo che sia la cosa più importante da sottolineare". Infine, Laterza ha voluto precisare che la stanchezza è un fattore normalissimo nel momento in cui si giocano diversi match ravvicinati, a ridosso della nuova stagione. Quest'ultima prevede un inizio in salita con partita ostiche da affrontare, ma il tecnico non è preoccupato: "Credo che giocare partite importanti fin da subito sia un fattore importante da tenere in considerazione".