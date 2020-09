Picerno, continuano i rinforzi: il portiere Caruso e l'under Parisi

La repentina campagna di rafforzamento continua a Picerno. Un portiere e un under sono gli ultimi due colpi della compagine melandrina. L'estremo difensore Leonardo Caruso, classe 1999, alto 192 cm, proviene dal Francavilla. Si tratta di un innesto di grande valore ed importanza per lo scacchiere di Ciro Ginestra. Si tratta di un under e di un giovane calciatore che, anche a seguito delle richieste provenienti da squadre di categoria superiore, ha deciso di accettare la proposta della società picernese. Il reparto degli under, ed in particolare dei portieri, si arricchisce di un elemento importante, capace di dare sicurezza e solidità all'intero reparto. Mentre il giovane 18enne Gaetano Parisi, è un difensore, che nell'ultima stagione ha militato in Eccellenza campana, con la Virtus Volla. Un grande ed importante campionato che ha portato Giuliano Giannichedda, tra le tante, di Lazio e Juve, a convocarlo per il raduno della Rappresentativa della Lega Nazionale Dilettanti.