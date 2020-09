Anche Ligorio ha deciso di restare a Picerno per la serie D

Anche il difensore Giacomo Ligorio, classe 1997, vestirà rossoblu. Si tratta di un’altra importante conferma per la Leonessa della Lucania, che può contare così su un altro giocatore di grande importanza e di grande esperienza. Per Ligorio si tratta di un ritorno con la maglia rossoblu, avendo già militato nella stagione 2018/2019. Nell'ultimo anno ha militato con la Lucchese, dove ha vinto il campionato di Serie D. Conta esperienze in C con la maglia di Torres, L’Aquila e Teramo. La trattativa è stata portata avanti e conclusa positivamente dal direttore generale Vincenzo Greco, che è riuscito a trattenere in rossoblu un calciatore di grande importanza.

Ufficio Stampa Az Picerno