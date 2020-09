Virtus Francavilla, Trocini: "La squadra sta bene. Arriviamo pronti"

Alla vigilia di Catanzaro-Virtus Francavilla, gara valevole per il Primo Turno eliminatorio della Coppa Italia, il tecnico degli imperiali Bruno Trocini ha parlato ai microfoni dell'Ufficio stampa biancazzurro. Queste le sue parole:

"La squadra sta abbastanza bene, arriviamo pronti a questa partita. I nuovi si sono inseriti benissimo, sia Franco, Giannotti, Crispino, Celli. Non hanno avuto difficoltà perché abbiamo un gruppo che li ha subito accolti benissimo, si sono presentati con grande umiltà, con grandissima voglia di lavorare, quindi non è stato per nulla difficile il loro inserimento.

Crediamo davvero di aver preso i profili giusti per noi, dispiace tantissimo per l'assenza dei tifosi e ci auguriamo possano tornare presto".