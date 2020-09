Un nuovo under per Ciro Ginestra. Il Picerno infatti, dopo la trattativa intavolata e conclusa in modo positivo dal dg Vincenzo Greco, si assicura le prestazioni di Ciro Sicuro. Centrocampista, nato a napoli il 14 gennaio 2000, conta esperienza con la formazione Primavera del Palermo e nell'ultimo anno in Lega Pro con il Rende.

Ufficio Stampa Az Picerno