Montescaglioso, c'è attesa per la gara di andata di Coppa Italia

Sarà Montescaglioso -Ferrandina la gara di andata di Coppa Italia. I biancoazzurri faranno il loro esordio fra le mura amiche del Comunale. Questo l’esito del sorteggio disposto ieri dal Cr Basilicata. Dunque, è stato finalmente deciso il programma del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza. Competizione che partirà domenica prossima, ad una settimana esatta dal campionato. L’orario d’inizio disposto dal Cr Basilicata è stato fissato per le ore 15.30. Il Montescaglioso, dunque, se la vedrà con il Ferrandina. Primo impegno ufficiale per i biancoazzurri che faranno il proprio esordio ufficiale in casa. Dunque, per la squadra di Dellisanti comincia davvero una settimana importante in vista dell’esordio stagionale che avverrà domenica. Sicuramente la priorità è quella di giocare un campionato di altissima classifica ma l’intenzione oltre a quella di partire bene e sicuramente come spiegato dal presidente Oliva durante la presentazione della squadra è quella di cercare di portare il trofeo a Montescaglioso.

Raffaele Capobianco