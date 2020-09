San Luca, colpo in mezzo: ecco Nagore

Nuovo arrivo in casa San Luca, preso il centrocampista Nagore, nell'ultima stagione in forza alla Morrone.

Ecco la nota del club giallorosso:

ASD San Luca comunica di aver raggiunto l’intesa con la società AC Morrone per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mariano Nagore. Il calciatore italo-argentino, classe 1998, ha siglato un contratto che lo legherà ai colori dell’ASD San Luca fino al 30 giugno 2021.

Nagore è una mezz’ala, bravo anche in fase d’impostazione. Calcisticamente si è formato all’interno del Club Atlético Unión de Santa Fe prima di trasferirsi, la scorsa estate, tra le fila dell’AC Morrone. Con la compagine cosentina è stato protagonista assoluto sia nel campionato di Eccellenza che in Coppa Italia Dilettanti. In quest’ultima competizione è stato autore del gol nella Finale proprio contro l’ASD San Luca.