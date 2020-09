San Luca, altro colpo: ufficiale Cotroneo

Si allenava con la squadra già da qualche giorno, ora ha firmato il contratto che lo legherà al San Luca per la stagione di serie D che sta per iniziare.

Il difensore Cotroneo approda in giallorosso, di seguito la nota del club.

ASD San Luca comunica di aver raggiunto l’intesa con il Pordenone Calcio per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Cotroneo. Il giovane classe 1998, ha siglato un contratto che lo legherà ai colori dell’ASD San Luca fino al 30 giugno 2021.

Cotroneo è un terzino fluidificante sinistro, che abbina tecnica alla corsa. Calcisticamente è cresciuto nel settore giovanile del Catanzaro Calcio e successivamente ha militato in Serie D con il Cuneo Calcio e la Correggese, in Serie C con l’Albinoleffe e il Pordenone Calcio. Con la maglia dei ramarri ha vinto il campionato di Serie C, approdando in Serie B la scorsa stagione. Il calciatore è già a disposizione di mister Francesco Cozza.