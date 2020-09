Olivera a Gozzano con il beneplacito vercellese

L'ultimo acquisto del Gozzano è il primo frutto della collaborazione tra la società cusiana e la Pro Vercelli, patrocinata ovviamente dalla comune figura rappresentata da Alex Casella. Proprio dalla società bicciolana proviene infatti il giovanissimo terzino italo-brasiliano Fabricio Olivera, che on ha ancora esordito tra i professionisti con la squadra dalla bianche casacche ma che già avuto modo di mettersi in luce in Serie D, indossando le maglie dei torinesi del Chieri e del Fiorenzuola nell'ultima stagione, sempre in prestito dai vercellesi che hanno mantenuto il controllo del cartellino.

Classe 2001, 19 anni compiuti a giugno, Olivera rappresenta un prospetto in rampa di lancia nella massima serie dei Dilettanti e l'occasione concessagli dal Gozzano potrebbe essere quella decisiva per fare l'atteso salto nel professionismo, magari tornando a fine stagione nuovamente alla Pro Vercelli dove si attendono molto dalla stagione novarese del terzino.