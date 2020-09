Taranto, ufficiale: arriva Francesco Stasi

Francesco Stasi è un nuovo calciatore del Taranto. La notizia arriva direttamente dall'ufficio stampa della società rossoblù. Il portiere, classe 2001, è un innesto importante in quanto - nonostante la giovane età - ha maturato diverse esperienze in Serie D: 18 presenze con il Pomezia Calcio e Flaminia. Il palmares di Stasi presenta, inoltre, una Coppa Italia di Eccellenza con il Cervinara. Nuova pedina dunque per il tecnico Giuseppe Laterza, in vista dell'esordio di domenica contro il Picerno.