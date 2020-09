Foggia, possibile tris in entrata: vicini Fella, Orlando e Cernigoi

Il Foggia è pronto a calare un importante tris di acquisti in vista del campionato di Serie C. La società rossonera è vicina a chiudere gli accordi con Giuseppe Fella, lo scorso anno vice capocannoniere con la maglia del Monopoli, Francesco Orlando e Iacopo Cernigoi, entrambi ex Sambenedettese.

Il bomber biancoverde classe 1993 è pronto a firmare il suo nuovo contratto con la Salernitana, che lo girerà in prestito ai rossoneri insieme a Francesco Orlando. Quest'ultimo è conteso anche dal Perugia, ma i satanelli dovrebbero avere la meglio sui grifoni.

Sul fronte uscite potrebbe salutare El Ouazni, che ha diversi estimatori soprattutto in Serie D.