Bari-Trastevere, i convocati di mister Auteri. Out Hamlili e Neglia

Sono 21 i giocatori convocati da mister Auteri per il primo impegno ufficiale della nuova stagione. I biancorossi scenderanno in campo al San Nicola contro il Trastevere nella sfida valida per il primo turno di Coppa Italia.

Fuori per scelta tecnica Hamlili e Neglia, assente anche capitan Di Cesare fermato da un fastidio muscolare.

Portieri: 1.FRATTALI, 12.LISO, 22.MARFELLA

Difensori: 3.PERROTTA, 13.CIOFANI, 14.ESPOSITO, 17.SABBIONE, 21.CELIENTO, 23.MINELLI, 26.BERRA

Centrocampisti: 4.MAITA, 5.BIANCO, 15.D’ORAZIO, 16.CORSINELLI, 27.ANDREONI, 29.SCAVONE

Attaccanti: 7.ANTENUCCI, 9.SIMERI, 10.MARRAS, 11.D’URSI, 18.CANDELLONE