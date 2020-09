Benevento. Piste sudamericane per rinforzare il centrocampo

Con Iago Falque sempre più vicino alla firma, il Benevento può cominciare a concentrarsi su altri possibili rinforzi, uno dei quali dovrebbe arrivare per dare maggior qualità alla linea mediana del campo.

Il D.s. Foggia, in base a quanto raccolto da Alfredo Pedullà, avrebbe messo gli occhi su due calciatori argentini: Fausto Mariano Vera e Julian Palacios.

Vera, classe 2000, è un calciatore dell'Argentinos Juniors e vanta già 8 presenze ed un gol con la nazionale albiceleste Under 23. Il suo ruolo ideale è quello di regista che imposta l'azione dettando i tempi ma che non disdegna i contrasti in fase difensiva. Il suo modello, per intenderci, è Daniele De Rossi, che ha anche avuto modo di incrociare sul campo nel derby di Buenos Aires tra Boca e Argentinos.

Palacios, classe 2002, gioca con la maglia del San Lorenzo, la squadra per la quale tifa Papa Francesco. Fisico minuto, è alto 170 centimetri, è un classico "dieci" di piede destro. Le sue caratteristiche principali sono il dribbling e la velocità, sia di piedi che di pensiero. Gli osservatori europei sono rimasti colpiti dalla maturità che dimostra nonostante la giovane età e dalla sua disciplina, sia in campo che fuori. Inoltre, cosa importante per il D.s. del Benevento, Pasquale Foggia, può ricoprire più ruoli con uguale efficacia: nel 4-3-2-1 di Pippo Inzaghi giocherebbe nei due dietro la prima punta ma potrebbe agire anche nei 3 di centrocampo come mezzala o, addirittura, come regista.