San Luca, altro colpo: ecco Giaimo

Altro colpo ufficiale per lo scatenato San Luca, che ha chiuso per un altro centrocampista Under di prospettiva, Marco Giaimo, proveniente dalla Reggina, ma nell'ultima stagione in forza alla Cittanovese

Di seguito la nota del club giallorosso:

ASD San Luca comunica di aver raggiunto l’intesa con la società Reggina 1914 per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Giaimo. Il giovane under nato a Ciriè (TO) il 16 gennaio 2001, ha firmato un contratto pluriennale con l’ASD San Luca fino al 30 giugno 2025.

Giaimo è una mezz’ala di centrocampo, cresciuto nelle giovanili del Catania Calcio prima di approdare nel 2016 tra le fila della Berretti della Reggina 1914. La scorsa stagione è stato in prestito alla Cittanovese Calcio in Serie D e ha collezionato un bottino di 25 presenze e 2 reti messe a segno contro Marsala e Palermo. Un’altra freccia si aggiunge allo scacchiere di mister Francesco Cozza.