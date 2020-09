Serie A, Inter e Lazio: analisi in vista dell'esordio stagionale

La Serie A 2020-2021 si appresta a scendere in campo nel weekend, per la seconda giornata. Tuttavia, alcune squadre non hanno esordito nel fine settimana precedente. L'Inter e la Lazio, regine della passata stagione, faranno il loro esordio rispettivamente in casa contro la Fiorentina e trasferta a Cagliari. Tanta curiosità, certamente, per i nerazzurri guidati da Antonio Conte. I nuovi acquisti e la rosa di caratura internazionale potrebbero rappresentare i fattori in grado di definire una compagine ostica da affrontare, inserendola di diritto tra le candidate alla vittoria finale. Per la Juventus targata Andrea Pirlo non sarà semplice raggiungere l'obiettivo del decimo scudetto poiché le dirette concorrenti si sono ulteriormente rinforzate. Gli arrivi di Hakimi e Vidal, le conferme di Nainggolan e Perisic, fanno dell'Inter una compagine competitiva su più fronti.

Inter-Fiorentina, Conte sfida Iachini

Sabato 26 settembre, a San Siro, farà visita la Viola, vincente all'esordio contro il Torino. Il reparto che desta maggiore attenzione è il centrocampo. Entrambe le compagini dispongono di un pacchetto invidiabile. Gli arrivi di Borja Valero, di Bonaventura, Amrabat rappresentano i gioielli del mercato Viola. Giuseppe Iachini, tecnico della Fiorentina, avrà a disposizione diverse soluzioni per riscattare le ultime annate in ombra. La seconda giornata di Serie A dunque metterà di fronte una squadra che punta allo scudetto -finalmente compatta e con un progetto lineare - e un club ambizioso soprattutto dopo l'arrivo del nuovo proprietario Rocco Commisso. Inter-Fiorentina è uno dei match clou di giornata.

Cagliari-Lazio, Di Francesco ospita Inzaghi

La Lazio di Simone Inzaghi cercherà di esordire nel migliore dei modi in vista di una stagione che si prospetta piuttosto impegnativa . L'assetto tattico è lo stesso della passata stagione e, dunque, con pochi arrivi in rosa, il tecnico chiederà uno sforzo in più ai suoi fuoriclasse - Immobile, Luis Alberto e Milinkovic Savic - per il doppio impegno Serie A e Champions League. Il cammino inizia sabato 26 settembre alle 18:00 nello scenario della Sardegna Arena. L'avversario che attende l'arrivo dei biancocelesti è un vecchio rivale: Eusebio Di Francesco, con un passato in giallorosso.

Certamente sarà una partita vivace e ricca di emozioni per la filosofia sposata da entrambe le compagini. La Lazio punterà sulle certezze della passata stagione con l'auspicio che possa ripetere quella scorsa, mentre il Cagliari rappresenta la società da monitorare e studiare in quanto ha cambiato molto rispetto all'annata dal doppio volto che ha visto l'esonero di Maran e la gestione Zenga. La prima uscita contro il Sassuolo è stata piuttosto convincente, anche se il tecnico Di Francesco ha chiaramente sottolineato che, i suoi ragazzi sono in grado di mostrare di più, rispetto a quanto visto al Mapei Stadium. Tanta curiosità per una compagine guidata da un tecnico esperto e con le idee chiare.