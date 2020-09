Potenza, è ufficiale l'arrivo del difensore rumeno Deian Boldor

Deian Boldor è un nuovo difensore del Potenza. Con il rituale selfie nella serata di ieri il presidente Salvatore Caiata ha ufficializzato l'arrivo del rumeno in rossoblu dopo l'esperienza nella passata stagione in Albania con il Partizan Tirana in prestito dall'Hellas Verona. E' cresciuto nel settore giovanile della Roma e in carriera ha militato nel Pescara, Lanciano, Foggia e Montreal Impact.