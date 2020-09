CASTROVILLARI, che doppio botto: ecco M. Camilleri e Corado!

Doppio colpo da urlo per il Castrovillari di Ivan Franceschini, che ha definito gli accordi con Marco Camilleri, centrocampista classe 2000, cresciuto nel vivaio della Reggina e passato anche in quello della Juventus.

Per l'attacco ecco Gaston Corado, ex Matera e Casertana ai tem,pi della serie C.

Ecco la nota del sodalizio del Pollino:

L'Asd Castrovillari Calcio, comunica di aver raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive per la prossima stagione sportiva con i seguenti atleti:

- CAMILLERI Marco, classe 2000, Centrocampista lo scorso anno nel Campionato Primavera 1 con il Pescara U19. Un percorso calcistico importante quello di Camilleri partito dalla Reggina, poi Juventus e Pescara.

- GASTON Ezequiel Corado, classe 1989, Argentino, Attaccante, tanta esperienza nelle serie importanti argentine, e poi in Italia molta Serie C, tra Catanzaro, Matera, Virtus Francavilla e Casertana.