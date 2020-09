UFFICIALE - Team Altamura: Francesco Russo resta in biancorosso

La Team Altamura puntella la difesa con la conferma di Francesco Russo. Il difensore classe '93 ha deciso di proseguire la sua avventura in biancorosso, dopo la positiva esperienza della passata stagione.

Soddisfatta la società: "Lo conosciamo molto bene, l'anno scorso è stato un anno da protagonista per lui. Lo abbiamo cercato anche per questa stagione, ambito da altre formazioni, Francesco ha scelto Team Altamura senza pensarci sù, si è detto subito entusiasta di tornare in Biancorosso. Francesco è già con il gruppo e ha già iniziato ad allenarsi con i compagni.Bentornato Francesco!".