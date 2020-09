Casertana. Arriva in prestito dallo Spezia un nuovo centrocampista

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Bordin. Il centrocampista arriva a titolo temporaneo dallo Spezia. Classe 1998, cresciuto nel settore giovanile della Roma con cui ha completato la trafila fino alla Primavera e conquistato scudetto, Coppa Italia e Supercoppa, Bordin è un centrocampista che fa della qualità il suo punto di forza. Lo scorso anno ha militato nelle fila della Pistoiese collezionando 19 presenze. 10 presenze per lui in serie B con le maglie di Perugia e Ternana.

“Arrivo qui con grande entusiasmo – commenta Bordin – Caserta è una piazza importante che seguivo con interesse negli scorsi anni. Per questo per me non è stato neppure necessario approfondire ed ho risposto subito presente alla chiamata della Casertana. Sono un centrocampista di qualità che ama giocare palla a terra e in questi anni ho imparato anche fare lavoro di quantità. La mia esperienza in C è stata positiva ed ho voglia di dare il meglio di me e continuare la mia crescita. Conosco mister Guidi per averlo avuto in Nazionale; è un allenatore che ama giocare al calcio ed una persona incredibile dentro e fuori dal campo. Ci sono tutti i presupposti per fare”.

Fonte: sito ufficiale Casertana FC