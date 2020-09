Catania-San Nicolò Notaresco, piove al Massimino, gara posticipata

Il Catania scende in campo al Massimino per il primo turno di Coppa Italia, contro il San Nicolò Notaresco. La gara, però, è ancora in forse per via di un violento acquazzone che si è abbattuto sulla città etnea. Adesso non piove, ma il terreno rimane pesante e il pallone non rimbalza in alcuni punti. Alle 19.40 prevista una nuova verifica della praticabilità del terreno di gioco del Massimino.

CATANIA-NOTARESCO 0-0

CATANIA (3-5-2): Martinez; Calapai, Albertini, Noce; Biondi, Izco, Welbeck, Rosaia, Zanchi; Pecorino, Sarao. A disp.: Della Valle, Panebianco, Giuffrida, Vicente, Panarello, Lo Duca, Manneh, Dall’Oglio, Rossitto, Arena, Distefano, Curiale. All. Raffaele.

NOTARESCO: Shiba; Bianciardi, Colombatti, Speranza, Marchionni, Frulla, Dos Santos, Banegas, Lattarulo, Blando, Gallo. A disp.: Demalija, Ghiani, Di Saverio, Antonacci, Massarotti, Mancini, Cancelli, Sorrini, Simoncini, Di Stefano, Cesario. All. Epifani.

ARBITRO: Santoro della sezione di Messina.