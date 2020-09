UFFICIALE - Fidelis Andria: Di Bari chiude per due under

Doppio colpo under per il ds della Fidelis Andria Riccardo Di Bari che si è assicurato le prestazioni a titolo temporaneo del difensore Gabriele Azzarito e del centrocampista Nicola Dipinto.

Azzarito è un difensore esterno classe '02 con piede sinistro arruolabile sia in una difesa a quattro ma anche come esterno di centrocampo. Il calciatore che nella scorsa stagione ha ben figurato con la Berretti della Virtus Francavilla, ha voluto fortemente la maglia biancazzurra nonostante le numerose richieste di club della massima serie dilettantistica. Nicola Dipinto è un centrocampista classe '02 dotato di grandi doti tecniche. Cresciuto nelle Giovanili del Bari, il giovane calciatore barese ha militato anche nel Cosenza Under 17 per poi trasferirsi lo scorso anno al Monopoli Berretti. Durante la scorsa annata il ragazzo è stato più volte aggregato alla prima squadra con mister Beppe Scienza collezionando anche alcune presenze in panchina.

La società comunica inoltre, il rientro al Marina di Ragusa del difensore Simone Giuliano, la cessione a titolo temporaneo del difensore classe '02 Ettore Patruno al Real Siti e il ritorno al Real Agro Aversa del difensore Paolo Riggio. La dirigenza biancazzurra ringrazia i calciatori per l'impegno e la professionalità dimostrata e augura loro le migliori soddisfazioni personali.