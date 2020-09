Potenza fuori dalla Coppa Italia La Triestina passa all'inglese

Sarà la Triestina ad affrontare il Monza nel prossimo turno di Coppa Italia. Alla formazione alabardata bastano 10' per passare a Potenza. La squadra di Gautieri sblocca il punteggio al 19' in vantaggio con Maracchi, abilissimo a sfruttare una ribattuta miracolosa di Santopadre che si era superato precedentemente sul tiro potente di Rizzo. Poi al 29' il raddoppio che chiude la gara con Di Massimo si invola in contropiede e dopo un doppio dribbling supera abilmente l'estremo difensore di casa. Due minuti prima era stato il portiere triestino Offredi a sventare l'occasione del pari a Volpe. Successivamente Salvemini al 34' coglie il palo dai 25 metri. Nella ripresa due le occasioni da segnalare: al 22' è Di Livio a prendere la mira e a piazzare la palla dal limite: il pallone sibila palo alla sinistra di Offredi; al 35' Procaccio tenta il tiro a giro dal vertice sinistro dell’area che termina a lato.