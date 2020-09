San Luca, altro colpo per Cozza: in porta c'è Pellegrino

Il San Luca non si ferma e continua ad annunciare colpi.

Dopo Nagore, Giaimo e Cotroneo, ecco la firma del portiere classe 1999 Pellegrino.

Di seguito la nota ufficiale:

ASD San Luca comunica di aver raggiunto l’accordo a titolo definitivo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Pellegrino. Il giovane portiere reggino, classe 1999, ha firmato con l’ASD San Luca fino al 30 giugno 2021.

Pellegrino inizia la sua esperienza calcistica nelle giovanili dell’US Gioiosa Jonica. Appena sedicenne, si trasferisce in Serie D alla Vigor Lamezia e poi al Catanzaro Calcio dove viene aggregato nella Berretti. Nella stagione 2018/19 passa in prestito all’AC Locri 1909 collezionando 29 presenze in Serie D. La scorsa stagione, dopo una brevissima parentesi con il Licata Calcio, firma con Cittanovese Calcio in Serie D.