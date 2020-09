Taranto, colpo di mercato: arriva Alberto Acquadro

Nuovo arrivo in casa Taranto, il direttore sportivo Francesco Montervino ha piazzato il colpo Alberto Acquadro. La notizia è stata riportata direttamente dall'Ufficio Stampa della società rossoblù. Il centrocampista arriva dal Pineto dopo aver collezionato 24 presenze condite da 4 goal e 9 assist.

Il classe 1996 si presenta come un calciatore d'esperienza nonostante la giovane età. Infatti, l'esperienza in Serie C con l'Alma Juventus Fano è stata cruciale per la crescita del ragazzo. Acquadro ha garantito, dall'altra, delle prestazioni importanti collezionando 27 presenze e due goal. Il calciatore scuola Palermo, dunque, si aggiunge alla rosa a disposizione di Giuseppe Laterza. Un'innesto fondamentale quindi, in vista di una stagione ostica e soprattutto per l'esordio imminente contro il Picerno che aprirà il campionato di Serie D dei Delfini.