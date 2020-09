Lecce: oggi allenamento nel pomeriggio. In mattinata arriva Adjapong

Prosegue la preparazione dei giallorossi in vista del primo impegno ufficiale della nuova stagione sportiva, che si giocherà sabato 26 settembre al Via del Mare, alle ore 14.00, contro il Pordenone. Il tecnico Corini, ieri, ha diretto una seduta d'allenamento pomeridiana con inizio alle 13.30 sul campo dell'Acaya Golf Resort & SPA. Assenti Vera e Benzar. Hanno lavorato a parte Felici, Riccardi, Paganini e Falco. Oggi è in programma un allenamento, a porte chiuse, alle ore 14.00, al Via del Mare.

Intanto questa mattina il terzino destro Claud Adjapong si sottoporrà alle visite mediche. Proveniente dal Sassuolo, protagonista anche nella nazionale Under 21, il difensore arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei giallorossi. Un vero e proprio colpo messo a segno da Corvino che riesce ad assicurarsi uno dei difensori giovani più talentuosi in Italia.