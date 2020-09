Virtus Francavilla, Franco non basta: al "Ceravolo" è 2-1 Catanzaro

La Virtus Francavilla saluta a testa alta la Coppa Italia. I biancazzurri sono stati sconfitti dal Catanzaro, che in virtù del 2-1 maturato accede al turno successivo della competizione dove incontrerà in trasferta il Chievo.

Succede tutto nella prima frazione di gioco: Virtus in vantaggio alla mezz'ora grazie alla super punizione di Franco, poi la rimonta dei padroni di casa che in dieci minuti ribaltano il punteggio grazie alle reti di Casoli e Carlino.

CRONACA - Moduli speculari per le due squadre disposte entrambe con il 3-5-2: l'ex Calabro opta per la coppia d'attacco Di Piazza-Carlini, Trocini risponde con Perez-Ekuban. Cabina di regia affidata a Franco, sostenuto ai lati da Mastropietro e Zenuni.

Parte meglio la formazione di casa che sin dalle prime battute di gioco prova a prendere in mano le redini del gioco. La prima buona occasione giunge al 15' con Riggio che si rende pericoloso sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Pinna. Tuttavia con il passare dei minuti la Virtus prende sempre più coraggio e si rende pericolosa soprattutto grazie alle ripartenze. Alla mezz'ora i biancazzurri trovano il vantaggio grazie ad una magistrale punizione di Franco che non dà scampo a Branduani. Immediata la reazione del Catanzaro che cinque minuti più tardi trova il pareggio: verticalizzazione perfetta di Corapi, Casoli aggancia e con un gran tiro al volo supera Crispino. Passano nove giri di lancette e la squadra di Calabro trova anche il vantaggio allo scadere della prima frazione di gioco grazie al calcio di rigore realizzato da Carlini. All'intervallo squadre negli spogliatoi con i giallorossi avanti 2-1.

Nella ripresa i ritmi calano vistosamente con i calabresi che gestiscono il risultato, nonostante le continue sortite offensive dei biancazzurri che tuttavia non riescono a trovare il gol del pareggio.

Termina 2-1 con il Catanzaro che nel prossimo turno sarà di scena al "Bentegodi" di Verona contro il Chievo. Nel frattempo le due squadre, sciopero dell'AIC permettendo, torneranno nuovamente in campo domenica per la prima giornata del campionato di Serie C: Catanzaro di scena a Potenza, Virtus Francavilla che ospiterà invece al "Giovanni Paolo II" il Bari.

IL TABELLINO DEL MATCH