Catania, Biagianti: "Lascio con rammarico il club e il calcio"

Marco Biagianti lascia il Catania e il calcio. Lo annuncia in una conferenza stampa: "Volevo giocare un altro anno, mi era stato assicurato che non ci sarebbero stati problemi. Se mi fosse stato detto che ero fuori avrei apprezzato sincerità. Oggi chiudo col calcio. Se non posso più giocare con questa maglia non sento il bisogno di continuare. Sono sempre stato a disposizione della nuova società, anche per dare consigli Pellegrino mi ha rassicurato sulla mia situazione, mi ha detto che la firma del contratto sarebbe stata solo questione di tempo. I ragazzi si allenavano in ritiro, mentre io continuavo da solo, sono rimasto in silenzio senza fare nessuna polemica”.

E ancora: "Mi hanno chiamato un po’ di squadre. Non avrò ripensamenti. Io amo questa maglia. Volevo concludere la mia carriera qui. Voglio questa maglia e questi colori. Se non c’è questa possibilità non vedo perché devo andare ancora avanti. Io mi sento ancora un calciatore"