SERIE B, come vedere la Reggina in tv: tutti i dettagli

La serie B 2020-2021 sarà visibile in toto sull'emittente DAZN.

Prevista, salvo novità, l'offerta a 9,90 euro al mese per poter assistere a tutti gli incontri del campionato cadetto e gli altri eventi disponibili, in particolare tre partite per ogni turno del campionato di serie B.

Cerchiamo di risponde ad alcuni quesiti posti da molti tifosi della Reggina:

- DAZN è un servizio che permette di guardare contenuti sportivi su più dispositivi connessi a internet.

- L'abbonamento ha il costo di 9,90€ al mese. Paghi mese per mese, disdici quando vuoi. Nessun vincolo, nessun contratto. Si rinnova automaticamente. Sono accettate tutte le carte Visa, Mastercard, American Express. Si può pagare anche con PayPal e PostePay

- DAZN è compatibile con smart TV, console per videogiochi e dispositivi di streaming. Sarà naturalmente possibile guardare le partite al PC e su smartphone.

- Possono conntersi sino a 6 dispositivi e guardare contemporaneamente su due.

- Tutti i contenuti sono trasmessi in HD 50 fps, ma il sistema adatta automaticamente la qualità alla velocità della connessione, per fare in modo che non si verifichino blocchi durante la visione. DAZN stima che per guardare le partite in HD a 720p occorrano almeno 6,5 mega in download. Per i contenuti in Full HD 1080p (qualità pari o migliore a quella del satellite) dovrebbero bastare 8-9 mega.

Gli altri contenuti disponibili:

- 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva, la Serie BKT e tanto calcio internazionale

- MotoGP, Moto2 e Moto3

- I canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD con tennis, basket, ciclismo, sport invernali e tanto altro.

- Il meglio degli sport americani, degli sport da combattimento e ancora, rugby e motori