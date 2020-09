Coppa Seconda, che beffa per il Bettole

E’ stato un derby di coppa emozionante quello che ieri ha visto di fronte Bettole e Quaronese, ne è scaturito un pareggio per 2 a 2 che lascia più di qualche rimpianto alla formazione di Giacobino che aveva ottenuto lo stesso risultato nella prima giornata della manifestazione sabato a Lozzolo.

Subito avanti con Stragiotti dopo un minuto di gioco il Bettole raddoppia con lo stesso Stragiotti al 24’ e per oltre un’ora di gioco si fa preferire alla Quaronese; i gialloblù hanno il merito di non mollare, accorciano le distanze alla mezzora con Dura e raggiungono il pareggio in pieno recupero con Cavagnino.