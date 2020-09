UFFICIALE - Team Altamura conferma in difesa: resta Errico

Nuova conferma nel pacchetto arretrato della Team Altamura: dopo Russo, il club biancorosso ha confermato anche Giovanni Errico.

Questo il comunicato della Team: "Giovanni Errico sarà ancora un leone biancorosso per la terza stagione consecutiva. Difensore centrale, classe 2000, fisico possente, tanta forza nelle gambe e personalità da vendere che sa di un OVER. Ha sempre onorato e sudato la maglia della nostra città ogni volta che è sceso in campo. Ex capitano del Bari per 9 anni , può vantare anche due convocazioni con la maglia della nazionale italiana, una piccola parentesi a Matera e poi l’adozione Altamurana. Parecchie presenze per lui con la maglia biancorossa trovando anche la via del gol nella passata stagione. BENTORNATO GIOVANNI!".