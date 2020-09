San Luca, altra firma: ecco l'Under Ferla

Il San Luca ha comunicato l'innesto di un altro Under, il terzino Ferla, già in forza nelle giovanili della Sicula Leonzio.

Ecco la nota del sodalizio giallorosso:

ASD San Luca comunica di aver raggiunto l’intesa con la società Sicula Leonzio per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Ferla. Il giovane calciatore, nato a Siracusa il 08 Agosto 2002, ha firmato un contratto con l’ASD San Luca fino al 30 giugno 2025.

Ferla è un terzino destro in grado di giocare anche come esterno basso di centrocampo. Inizia il percorso calcistico nella Pol. Città di Canicattini e nella stagione 2017/18 viene prelevato dalla Sicula Leonzio disputando due campionati di Under 17 di Serie C. La scorsa stagione, viene ceduto in prestito all’ASD Città di Rosolini in Eccellenza siciliana prima di far rientro quest’estate a Lentini.