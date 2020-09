Italcave Statte, Nicoletta Mansueto: "Non vedo l'ora di ricominciare"

Si ricomincia a fare sul serio. L'Italcave Real Statte è al lavoro per preparare al meglio la nuova stagione di calcio a 5 femminile. Allo Sporting Club Montetermiti di Statte, le ragazze agli ordini di mister Tony Marzella hanno ritrovato, finalmente, il feeling con il campo provando diverse soluzioni in vista di un campionato difficile.

Tuttavia, le calciatrici sono consapevoli della propria forza e di conseguenza si aspettano una stagione al vertice. Nicoletta Mansueto è una delle tante conferme in casa Italcave Real Statte. La stessa calciatrice si è espressa ai microfoni dell'Ufficio Stampa della società: "Questo è il quinto anno che sono qua e devo dire che non vedo l'ora di riabbracciare tutti, compagne e staff, visto il forte legame che ho con questa maglia".

Mansueto, inoltre, sottolinea il ritorno in campo dopo il lungo periodo di lockdown che ha costretto all'interruzione del campionato: "Da marzo che attendiamo questo momento. Quasi non ci credo che riparte la stagione". Per concludere, Mansueto evidenzia l'obiettivo principale sia a livello personale che di squadra: "Cercheremo di fare del nostro meglio, siamo l'Italcave Real Statte. Dobbiamo guardare avanti e pensare solo a migliorarci".