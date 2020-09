Cittanovese, avanti i lavori allo stadio Proto-Morreale

In casa Cittanovese si lavora dentro e fuori il campo di gioco. Il club, tramite una nota, ha fatto sapere che continuano i lavori di ammodernamento del Proto-Morreale, in vista del prossimo campionato di D, al via proprio domenica.

Ecco la nota stampa:

Proseguono spediti i lavori di manutenzione presso lo Stadio Comunale “Morreale – Proto” di Cittanova in vista dell’imminente inizio della stagione sportiva.

Dopo la riqualificazione del muro di cinta dell’impianto e consolidate alcune aree aperte alla fruizione da parte del pubblico, in questi giorni la Società giallorossa, in piena e proficua sinergia con l’impresa “Guerrisi Costruzioni” e l’Amministrazione Comunale di Cittanova, sta provvedendo al completamento del quadro di iniziative per il miglioramento complessivo delle gradinata, dell’accesso agli spogliatoi; l’installazione della sala stampa, l’ampiamento del bar e la realizzazione di un nuovo deposito per le attrezzature.

I lavori di bitumazione esterni allo Stadio, appaltati dall’Amministrazione Comunale e propedeutici ad ulteriori azioni migliorative (ad esempio l’installazione dell’impianto di video sorveglianza), sono in corso di esecuzione e verranno ultimati entro questa settimana.Nei prossimi giorni, infine, la manutenzione generale interesserà anche il rettangolo di gioco.

“Il fermento straordinario che sta interessando il nostro impianto sportivo – ha spiegato la Dirigenza - è un segnale di positività che raccogliamo con piacere e che trova sintesi nel clima di armonia che accompagna la marcia di avvicinamento all’esordio ufficiale di domenica. Avevamo posto come obiettivo prioritario di questa esperienza proprio la serenità e la ricerca costante di sinergie e collaborazioni positive. In questo senso, ringraziamo ancora una volta l’Amministrazione Comunale di Cittanova per lo sforzo profuso a sostegno dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che la Società sta svolgendo”.

“Contestualmente – ha proseguito il gruppo dirigente – ringraziamo quanti in queste giornate intense stanno contribuendo al sostegno del progetto, a prescindere dalla paventate restrizioni e dal fenomeno pandemico, con l’acquisto dell’abbonamento o con la sottoscrizione di sponsorizzazioni. Il Cittanova è un patrimonio del territorio e proprio al territorio bisogna guardare per progettare un nuovo futuro del calcio calabrese e nazionale”.