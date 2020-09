Benevento. Due calciatori vicini alla firma con il Pescara

Stanno per concretizzarsi le prime due operazioni in uscita per il Benevento: Luca Antei e Dejan Vokic sono vicini alla firma con il Pescara.

La compagine del presidente Sebastiani sistemerebbe, così, in un sol colpo la difesa e la linea mediana con l'inserimento di un calciatore esperto come Antei e di un calciatore di ottime prospettive come Vokic. Le firme sono attese già nelle prossime ore.

A lasciare il Sannio, con molta probabilità, sarà anche Massimo Volta la cui destinazione dovrebbe essere la Cremonese.

In entrata, invece, è attesa a breve la firma di Iago Falque dal Torino.