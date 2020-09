Castrovillari, contro il Dattilo Noir a porte chiuse

Debutto a porte chiuse per il Castrovillari, che domenica riceverà i siciliani del Dattilo Noir.

A darne notizia il club rossonero:

L'Asd Castrovillari Calcio, comunica che in osservanze alle ultime disposizioni ministeriali anticontagio covid-19, come da ultima riunione presso il commissariato di P.S. locale, e salvo diverse disposizioni dell'ultim'ora, l'incontro di calcio valido per la 1^ giornata di campionato CASTROVILLARI - DATTILO NOIR, previsto per domenica 27 settembre p.v., si disputerà a PORTE CHIUSE.

Per ogni altra diversa nuova disposizione saranno comunicate modalità di accesso allo stadio e modalità di acquisto del tagliando nominativo in prevendita.