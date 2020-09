Roccella, arrivano le firme di Porcelli e Malerba

Doppia firma in casa Roccella, che ha concluso con l'esterno classe 2002 Porcelli e l'esperto Malerba, già in maglia amaranto nella scorsa stagione.

Ecco la nota del club giallorosso:

L’ASD Roccella 1935 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive degli atleti Francesco Porcelli ed Emanuele Malerba per la stagione sportiva 2020-21.

Porcelli è un esterno destro classe ’02, adattabile sia nella difesa a quattro che come quinto di centrocampo. Cresciuto nel settore giovanile del Piedimonte Matese, lo scorso anno ha debuttato nel campionato Berretti con la casacca della Pistoiese, lasciando ottime impressioni tra gli addetti ai lavori.

Malerba è un esterno sinistro classe ’92 abile sia in fase di interdizione che di spinta. Nel suo curriculum vanta oltre 60 presenze tra i professionisti con le maglie di Vigor Lamezia, Siracusa, Andria e Ancona. Per Malerba si tratta della quarta esperienza con la maglia amaranto dopo quella della stagione 2017-18 (31 presenze e 1 gol) e dell’annata successiva (8 presenze). Nel 2019 la parentesi ad Anzio, sempre in Serie D, prima di far ritorno a Roccella nello scorso campionato (20 presenze e 4 reti, di cui 2 direttamente da calcio d’angolo). Il suo acquisto rappresenta il giusto mix di continuità e di esperienza messo a punto dalla dirigenza amaranto per il suo settimo campionato consecutivo di Serie D.A entrambi va un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto!