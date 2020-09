Vibonese, Condò è il nuovo direttore sportivo

Nuovo direttore sportivo in casa Vibonese. Luiggi Condò si occuperà dell'area tecnica del club rossoblù, come sottolineato dal club in una nota stampa:

L’U.S. Vibonese Calcio comunica di aver affidato il ruolo di Direttore Sportivo al signor Luigi Condó. Classe 1978, calabrese doc, è nato a Taurianova, Condó è un giovane dirigente che può vantare, tuttavia, una già importante esperienza che gli ha permesso di centrare due promozioni ottenute con Neapolis (dalla D alla Seconda Divisione) e Cosenza (dalla Seconda Divisione alla Lega Pro Divisione Unica). Oltre ai trascorsi con il Noto e Barletta nella scorsa stagione. “Sono davvero contento di poter operare in una piazza divenuta negli anni punto di riferimento tra i professionisti per serietà e professionalità. Grazie al Presidente Caffo per la professionalità accordatami. Sono già diverse settimane che siamo in contatto per ricostruire la squadra che verrà puntellata nei prossimi giorni. Sappiamo cosa manca e abbiamo già diverse opzioni per coprire le caselle”.