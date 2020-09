Ginosa, colpo in difesa: arriva Daniel Ola

Daniel Ola è un nuovo calciatore del Ginosa. Per mister Antonio Pizzulli è un grande colpo in vista dell'ostico campionato di Eccellenza. All'età di 37 anni, dunque, il giocatore ha sposato la causa biancazzurra. Daniel Ola è intervenuto ai microfoni della pagina ufficiale del Ginosa, evidenziando: "Sono davvero felice di essere a Ginosa. Credo di aver trovato una famiglia. Questo fattore, per me, è determinate".

Il difensore, nella passata stagione ha giocato nell'Eccellenza campana e si presenta con un curriculum piuttosto consistente: 160 presenze, 11 goal tra Serie C e Serie B con il Cesena. Le esperienze maturate con la Fidelis Andria, Picerno, Bisceglie, Barletta e Manfredonia completano il suo profilo di presentazione. "Spero di poter dare il mio contributo alla causa e di poter disputare un ottimo campionato" è l'auspicio del nuovo acquisto del Ginosa.