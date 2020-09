4 punti di penalizzazione al Catania

Sono 4 i punti di penalizzazione per il Catania da scontare nel campionato 2020-2021 che scatterà, sciopero permettendo, domenica 27 settembre.

"Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da dott. Cesare Mastrocola – Presidente; avv. Leopoldo Di Bonito – Componente; cons. Pierpaolo Grasso – Componente; avv. Gaia Golia – Componente; avv. Sergio Quirino Valente – Componente (Relatore); dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA; ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 24 settembre 2020, a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 3079/1167pf19-20/GC/gb del 10.09.2020 a carico del signor Astorina Giovanni Luca Rosario e della società Calcio Catania Spa, il seguente DISPOSITIVO P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto infligge le seguenti sanzioni: - per Astorina Giovanni Luca Rosario, inibizione di mesi 4 (quattro); - per la società Calcio Catania Spa, penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, oltre all’ammenda di € 500,00 (cinquecento) per la contestata recidiva. Così deciso in data 24 settembre 2020."