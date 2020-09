Ginosa scatenato sul mercato: arriva Lucio Cereseto

Il Ginosa non si ferma più, nelle ultime ore la società biancazzurra è letteralmente scatenata sul mercato. Infatti, è sbarcato nel mondo Ginosa l'attaccante argentino Lucio Cereseto. Il 37enne è cresciuto calcisticamente a Rosario con la casacca del Newell's Old Boys. Vanta un curriculum eccezionale in quanto ha giocato in tutte le categorie della federazione argentina.

Inoltre, Cereseto ha vestito la maglia dell'Aradeo e dell'Avetrana disputando il campionato d'Eccellenza. L'attaccante si è presentato ai microfoni della pagina ufficiale della società evidenziando: "Sono molto contento è un piacere giocare con il Ginosa. Mi trovo bene quando una società si presenta umile e vogliosa di vincere".

Cereseto arriva dopo l'esperienza di Serie C argentina con la maglia dell'Atletico Central Cordoba, dunque, potrà mettere a disposizione dei più giovani tutta l'esperienza del calcio internazionale. "Il mio contributo si baserà sul sacrificio per poter raggiungere l'obiettivo prefissato" ha sottolineato il bomber argentino.