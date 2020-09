Fella firma per la "sua" Salernitana: accordo ufficiale

Finalmente a casa: Giuseppe Fella è un nuovo calciatore della Salernitana.

Per Fella, salernitano doc, è un grandissimo successo: il ritorno a casa e il salto di categoria. Una carriera in continua ascesa per l'attaccante: prima l'esplosione del suo talento nel biennio alla Cavese, poi la consacrazione a Monopoli, squadra di provenienza.

Il trasferimento è stato ufficializzato: da oggi inizia la sua avventura in granata.