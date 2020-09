Serie A, verso il big match Roma-Juventus: stato di forma e precedenti

Roma-Juventus è il posticipo domenicale di Serie A. La sfida tra giallorossi e bianconeri rappresenta il primo big match della stagione. La compagine di Fonseca, nella prima giornata al Bentegodi contro l'Hellas Verona, ha chiuso a reti bianche complice l'assenza di Edin Dzeko - escluso perchè vicinissimo al trasferimento a Torino sponda bianconera - e una buona sistemazione tattica da parte della squadra guidata da Ivan Juric. La vittoria all'esordio di Andrea Pirlo, invece, ha convinto tutti. La disposizione tattica è decisamente diversa dalla gestione Sarri e i nuovi acquisti Kulusevski e Mckennie hanno dimostrato fin da subito di meritare la maglia della Vecchia Signora.

Situazione in casa Roma

Il caso clamoroso di Diawara ha reso la settimana piuttosto travagliata e, dunque, per la squadra della Capitale sarà fondamentale riscattare il momento attraverso una buona prestazione. Tra gli undici titolari dovrebbe rientrare il bosniaco al centro dell'attacco mentre in difesa ci sarà il neo acquisto Marash Kumbulla. Tuttavia l'ombra di un possibile addio da parte di Fonseca e le voci di Allegri saranno motivi in più per fare bene.

Situazione in casa Juventus

Il ritorno alla difesa a tre ha portato i propri frutti. La disposizione in campo di Danilo a completare il reparto formato dal duo storico e vincente Bonucci-Chiellini, ha portato ottime risposte. Infatti, il brasiliano ha saputo gestire bene la fase difensiva e offensiva. Il centrocampo è stato l'emblema del cambiamento messo in atto dal Maestro: la posizione di Ramsey - avanzata a ridosso della coppia Ronaldo-Kulusevski - ha messo in luce un determinato equilibrio, retto per tutto l'arco dei 90'. La fisicità del texano McKennie e il ritrovato Rabiot hanno completato in modo ottimale il quadro disegnato per tale reparto. Per quanto riguarda l'attacco, poco da aggiungere: Ronaldo ha bagnato il suo esordio con un goal mentre l'ex Parma Kulusevski ha confermato il potenziale messo in mostra nella passata stagione. La scelta di Frabotta, invece, è la vera sorpresa. L'originario di Roma, classe 1999, si candida per una nuova maglia da titolare, dopo l'ottima prestazione fornita contro la Sampdoria.

I precedenti

La sfida Roma-Juventus è andata in scena per ben 172 volte, in Serie A. Al momento, le statistiche mostrano questi numeri: 82 vittorie bianconere, 41 giallorosse e 49 pareggi. L'ultima sfida tra le due compagini è stata vinta per 3 a 1 dalla Roma, nell'ultima giornata di campionato, ormai ininfluente per la Vecchia Signora forte del tricolore già in tasca da due giornate. Una motivazione per i giallorossi affinché possano fare il bis di vittorie? La Roma non vince per due volte consecutive contro la Juventus dal 1995. Tuttavia, il fattore campo è a favore della compagine di Fonseca: 32 vittorie all'Olimpico contro le 26 bianconere.