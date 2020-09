Tre movimenti di mercato per la Pro

Molto attiva in queste ore la Pro Vercelli sul mercato con due nuove entrate e una partenza:

In porta arriva a titolo definitivo dall'Inter Nicola Tintori che l'anno scorsa ha giocato in serie C con il Gozzano.

A centrocampo preso Matti Lund Nielsen danese classe 1988 dalla Reggina.

Ceduto a titolo definitivo il centrocampista classe 2000 Raoul Mal alla Pistoiese, per lui 42 gettoni di presenza e un gol con la maglia della Pro.