Potenza, arrivano il portiere Adamonis dalla Lazio e Cianci dal Teramo

Il Potenza ha chiuso per il portiere e l'attaccante. Dalla Lazio è arrivato in prestito l'estremo difensore Marius Adamonis classe 1997. Nell'ultima stagione tra Sicula Leonzio e Catanzaro, ha militato in Lega Pro con la Casertana, oltre ad aver disputato 7 partite in B con la Salernitana nel 2017-18. Con la stessa formula dal Teramo è giunto l'attaccante Pietro Cianci. Nell'ultima stagione il classe 1996 si è diviso tra la formazione abruzzese e Carpi, oltre ad aver giocato in Lega Pro con Robur Siena, Reggiana e Fidelis Andria e militato nei settori giovanili di Livorno, Varese e Pro Vercelli. Per domenica potrebbero già essere a disposizione di Mario Somma.