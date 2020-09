San Luca, altra firma: ecco il promettente Nirta

Nuovo arrivo in casa San Luca. Il giovane Francesco Nirta approda in giallorosso dal Lecce.

Di seguito la nota del club:

ASD San Luca comunica di aver raggiunto l’intesa con la società US Lecce per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Nirta. Il giovane calciatore sanluchese classe 2003, ha firmato un contratto con l’ASD San Luca fino al 30 giugno 2021.

Nirta, centrocampista offensivo, inizia la sua formazione calcistica proprio nelle giovanili dell’ASD San Luca. Nel 2017 viene prelevato dall’Arezzo Calcio dove vi rimane per una stagione, per poi trasferirsi nella Berretti della Reggina 1914. La passata stagione è stato prelevato dall’US Lecce, società che detiene il cartellino e dove ha collezionato 13 presenze ed 1 gol nell’Under 17 nazionale contro l’AS Roma.