Serie A, seconda giornata: curiosità Benevento, storico Spezia

La Serie A scende in campo nella giornata di domani per la seconda giornata di campionato. Per molti club si tratta dell'esordio stagionale poiché hanno saltato la prima. Sarà certamente una giornata storica per lo Spezia, all'esordio assoluto nella massima competizione. Ecco, dunque, le probabili scelte dei diversi tecnici, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

TORINO-ATALANTA, sabato ore 15:00

Partita dal pronostico incerto poiché le due squadre si presentano con assetti completamente diversi. Il Torino non è più quello della passata stagione. L'arrivo di Marco Giampaolo ha portato nuove soluzioni, già intraviste nella trasferta del Franchi, persa di misura contro la Fiorentina. Berenguer potrebbe essere confermato come trequartista mentre lo stop di Rodriguez apre il ballottaggio tra Murru e Ansaldi. Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di Ilicic e del nuovo arrivato Miranchuk, dunque, la scelta ricade sull'ucraino Malinovskyi. In avanti, i soliti Gomez e Zapata. In difesa, squalificati Romero e Djimsiti, spazio a Caldara.

SAMPDORIA-BENEVENTO, sabato ore 18:00

Claudio Ranieri ha lavorato meticolosamente in settimana per riscattare la sconfitta all'esordio contro la Juventus. Le scelte di formazioni, rispetto alla gara dello Stadium, saranno le seguenti: Yoshida in difesa è il favorito per una maglia da titolare, al posto di Tonelli mentre in attacco ritorna Quagliarella che affiancherà Bonazzoli.

Il Benevento è la squadra che desta maggiore attenzione. Si è rinforzata parecchio e si presenta come la neopromossa più forte, almeno sulla carta, delle tre. Dopo aver dominato il campionato cadetto, i giallorossi guidati da Pippo Inzaghi proveranno a mantenere la categoria. Intanto, l'attenzione è rivolta alla sfida del Ferraris: tridente fantasia con Caprari-Lapadula-Insigne mentre a centrocampo Ionita e Dabo cercheranno di limitare le incursioni da parte dei blucerchiati.

SPEZIA-SASSUOLO, domenica ore 12:30

Vincenzo Italiano sarà sicuramente emozionato per l'esordio assoluto in massima serie, ma con l'imminente sfida al Sassuolo, gli Aquilotti bianconeri dovrebbero rivolgere la propria attenzione al calcio giocato trasformando l'emozione in energia positiva per portare a casa i tre punti. Le certezze di formazione saranno Zoet in porta e Galabinov in attacco. Il nuovo arrivato Agudelo è il candidato numero uno per una maglia da titolare nel tridente offensivo. De Zerbi, invece, cambia molto rispetto alla gara pareggiata contro il Cagliari: Muldur e Kyriakopoulos dal primo minuto al posto di Tojian e Rogerio. In attacco confermati sia Caputo che Berardi.