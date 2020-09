Benevento. Inzaghi: "Con la Sampdoria vogliamo un inizio positivo"

Prima conferenza pre-gara della stagione 2020-21 per mister Filippo Inzaghi: il tecnico del Benevento ha parlato ai media in vista del match di "Marassi" che vedrà, sabato pomeriggio con fischio di inizio alle ore 18, i giallorossi opposti alla Sampdoria allenata da Claudio Ranieri. Queste le parole dell'allenatore della Strega:

ESORDIO - Ci sono buone sensazioni corroborate anche da quanto fanno i ragazzi in allenamento. Ora avremo il responso del campo e sono già orgoglioso del fatto che i miei ragazzi possano cimentarsi in un campionato che si sono guadagnati a suon di record e ottime prestazioni. Esordiremo su un campo importante e, se arrivasse un risultato positivo, sarebbe un buon viatico ma ci vorrà una grande gara da parte nostra. In molti ci danno per retrocessi: questo ci permette di giocare senza assilli e, soprattutto, di smentirli come già fatto lo scorso anno.

FORMAZIONE - Tello non ci sarà perché ha preso una botta; Barba non lo rischio perché preferisco averlo con l'Inter mentre il problema di Kragl al collo è passato. Lapadula è convocato ma non ha i 90' nelle gambe: valuteremo il suo utilizzo anche pensando al match di mercoledì. Per quanto riguarda l'undici titolare restano dubbi per i terzini: sono in tre per due maglie; ovviamente chi non giocherà sabato, andrà in campo contro l'Inter. Dovrò riflettere anche per la mediana ed il reparto avanzato ma già il fatto di avere problemi di abbondanza è un dato positivo. Foulon? Mi sta piacendo ma è un giovane e serve pazienza. Fa parte dei possibili titolari insieme a Maggio e Letizia.

SAMPDORIA - Dobbiamo scordare la partita con la Lazio perché si trattava di un'amichevole. La Sampdoria ci aggredirà e noi dobbiamo farci trovare preparati e concentrati. Voglio che i miei escano dal campo avendo dato il massimo a prescindere dal risultato.

TATTICA E CONDIZIONE - Ovviamente mi avrebbe fatto piacere giocare qualche amichevole in più ma non possiamo farci nulla. Invito i nostri tifosi a cancellare il ricordo del Benevento della prima esperienza in A e a ricordarsi solo di quello dei record dello scorso anno perché è da li che si riparte. Lo schieramento con difesa a 4 ci ha garantito ottimi risultati e non vedo motivi per cambiare anche se, per caratteristiche degli interpreti, si potrebbe anche giocare a 3 dietro.

CALCIOMERCATO - Non ne parlo. Io alleno i giocatori a mia disposizione. Quando chiuderà il calciomercato andremo avanti con i calciatori che saranno presenti. Ci siamo rinforzati, il gruppo è stato mantenuto e va bene così. E' logico che alcuni giovani saranno mandati a giocare altrove perché non ha senso farli allenare con la prima squadra se poi hanno poche occasioni per giocare. Di Serio ha dimostrato di avere qualità e resta con noi. Qualche altro calciatore, per via della lista, dovrà partire e siamo dispiaciuti anche perché, con la regola dei cinque cambi, avrebbero avuto spazio tutti.

TIFOSI - Senza di loro il calcio è brutto e non vorremmo andare avanti così. Noi giochiamo per loro e se mancano il calcio perde la sua essenza. Spero possano tornare presto a gremire gli spalti perché serve anche il loro aiuto per raggiungere la salvezza.